27 апреля, 17:48

Актера Льва Шимелова похоронят на Ваганьковском кладбище

Фото: кадр из фильма "Улыбка танцора"; режиссер – Альберт Атаханов

Заслуженного артиста РСФСР, актера, режиссера и конферансье Льва Шимелова похоронят на Ваганьковском кладбище. Об этом в беседе с ТАСС сообщила его ученица, актриса театра и кино Янина Мелехова.

Дата проведения траурной церемонии пока не определена, уточнила она, добавив, что этот вопрос решат родственники и близкие.

"Льва Павловича кремировали <...> Попрощались с ним вчера (26 апреля. – Прим. ред.) в зале прощания Боткинской больницы, где о нем заботились последнюю неделю жизни", – рассказала Мелехова.

Шимелов ушел из жизни в пятницу, 24 апреля, в возрасте 96 лет из-за инсульта. Перед смертью актеру провели операцию и подключили к ИВЛ. На аппарате он пролежал около недели, однако спасти его не удалось.

За время своей режиссерской карьеры он поставил программы "Москва улыбается вам" в 1978 году и "Он, она и спорт" в 1980-м с участием Любови Полищук. С 1979 года артист был ведущим популярной передачи "Радионяня".

