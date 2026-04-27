Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 16:19

Происшествия

Два человека погибли из-за падения деревьев в Самаре

Фото: vk.com/СУ-СКР Самара

Два человека погибли из-за упавших деревьев от непогоды в Самаре, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным собеседника агентства, мужчина погиб на улице Карла Маркса.

В свою очередь, в региональной прокуратуре заявили РИА Новости, что на улице Нижнегородской также произошло падение дерева на тротуар, в результате чего погибла девочка, еще одна была госпитализирована. В ведомстве отметили, что погибшая была 2012 года рождения, а пострадавшая – 2011-го.

Кроме того, в региональном Минздраве рассказали, что состояние госпитализированной девочки оценивается как тяжелое. Она была доставлена в травматологию в специализированное медучреждение. Глава ведомства Андрей Орлов подчеркнул, что в настоящее время организована консультация со специалистами из федерального центра.

"Ее жизни ничего не угрожает", – добавил Орлов.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека").

Приволжский Гидрометцентр объявил в регионе штормовое предупреждение. Согласно прогнозам, утром и днем 27 апреля в Самарской области прогнозировался ветер до 25–27 метров в секунду.

Ранее сильный ветер, который пришел в Москву 27 апреля, повалил свыше 110 деревьев. Горожанам рекомендовали информировать управляющую компанию или ГБУ "Жилищник" о случаях падения деревьев или их опасного наклона, так как они представляют зону повышенной опасности.

Деревья и крупные ветки упали на тротуар и автомобили из-за непогоды в Лефортове

Читайте также


происшествияпогодарегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика