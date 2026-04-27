Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 15:54

Транспорт

Снегопад в Москве может вызвать корректировки в расписании аэропортов

Фото: ТАСС/Zuma/Andrew Mccaren

Снегопад в Москве может вызвать корректировки в расписании полетов в аэропортах, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

"Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов", – уточнили в министерстве.

Это связано с необходимостью чистки взлетно-посадочных полос (ВПП), перронов, рулежных дорожек, а также с обработкой воздушных судов специальными противообледенительными жидкостями.

Отмечается, что в случае возможных задержек перевозчики обязаны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил. В них входят предоставление гражданам напитков и питания, организация проживания в гостинице.

Пассажирам порекомендовали следить за актуальной информацией о вылетах при помощи онлайн-табло и чат-ботов авиагаваней и перевозчиков. По возможности стоит рассмотреть альтернативные варианты прибытия в конечный пункт назначения.

Кроме того, стоит оценить необходимость сдавать свои вещи в багаж, так как непогода может осложнить работу служб аэропорта и вызвать задержки при разгрузке и выдаче багажа. Также в воздушной гавани прибытия стоит уточнить наличие услуги по доставке багажа на дом.

"Работа воздушного транспорта в Московском регионе находится на особом контроле специалистов Минтранса, Росавиации и Ространснадзора. В аэропорты для мониторинга ситуации направлены представители ведомств", – резюмировали в пресс-службе.

Шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду и мокрый снег обрушились на Москву 27 апреля. Из-за непогоды упали свыше 110 деревьев. Кроме того, был отложен вылет некоторых рейсов в аэропорту Внуково.

Позже в воздушной гавани возобновили вылеты задержанных рейсов – аэропорт работает в штатном режиме, несмотря на сильный ливневый снег и снижение видимости до менее 1 700 метров. Пассажиры, которых высадили в терминал для ожидания отправления, обслуживаются согласно федеральным авиационным правилам.

Синоптики предупредили о возможном усилении снегопада в Москве

Читайте также


транспортпогодагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика