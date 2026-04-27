Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 12:52 (обновлено 27.04.2026 13:42)

Транспорт

Движение поездов на участке метро "Сокольники" – "Бульвар Рокоссовского" приостановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Движение поездов на Сокольнической линии метро между станциями "Сокольники" и "Бульвар Рокоссовского" по направлению из центра приостановлено из-за человека на путях. Об этом сообщает Дептранс Москвы.

В обратную сторону поезда следуют с увеличенными интервалами. Других подробностей ЧП пока не приводится.

Ранее стало известно, что на майских праздниках Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) и Московская железная дорога (МЖД) назначат дополнительные поезда и внесут изменения в график движения составов.

С 30 апреля по 8 мая пригородные поезда проследуют по расписанию пятницы, 1, 2, 9 и 10 мая – по расписанию субботы, 3 и 11 мая – по расписанию воскресенья, а 4 и 12 мая – по расписанию понедельника.

Читайте также


транспортметрогород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика