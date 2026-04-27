27 апреля, 12:24

Режиссер Угольников заявил, что телеведущий Пиманов всегда все делал сердцем

Фото: Москва 24

Режиссер, народный артист России Игорь Угольников рассказал Москве 24, что умерший телеведущий Алексей Пиманов всегда все делал сердцем.

"Сердце его не выдержало. Он был очень в последнее время напряженный. Всегда все делал в своей жизни с большим сердцем. Мой ровесник, с которым мы работали на телевидении 38 лет назад", – сказал Угольников.

Алексей Пиманов скончался 23 апреля на 65-м году жизни. Причиной смерти стал острый инфаркт. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

С 1996 года журналист вел на Первом канале программу "Человек и закон". С того же года по 2010-й он работал в должности гендиректора телекомпании "Останкино", а в 2022-м был удостоен звания "Заслуженный артист Российской Федерации".

