Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 12:00

Транспорт

Движение на Казанском и Савеловском направлениях МЖД восстановлено

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Движение поездов на Савеловском и Казанском направлениях Московской железной дороги (МЖД) восстановлено, сообщает пресс-служба МЖД.

В настоящее время в пути задерживаются лишь несколько пригородных поездов в обоих направлениях. МЖД делает все необходимое для введения поездов в график.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды на участке Казанского направления от Быкова до Люберец упало дерево. Также на перегоне от Лобни до Марка Савеловского направления оборвался контактный провод.

Кроме того, с отставанием от графика до 2,5 часа следовал ряд поездов Павелецкого направления. Специалисты уже принимают необходимые меры для возвращения задержавшихся составов в график.

Из-за стремительного ухудшения погоды в Москве Сергей Собянин призвал гостей города и горожан быть аккуратными и беречь себя. До конца дня 27 апреля в столице ожидается снег с дождем и ветер с порывами до 23 метров в секунду. По словам мэра, непогода сохранится и в ближайшие пару дней.

Дождь со снегом прошел в Москве в ночь на 27 апреля

Читайте также


транспортпогода

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика