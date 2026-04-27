Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 11:56

Транспорт

"Автодор" предупредил о пике трафика на дорогах в майские праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Пик трафика на российских дорогах ожидается с 1 по 3 и с 9 по 11 мая. Об этом сообщила пресс-служба "Автодора".

В частности, трафик увеличится вечером 30 апреля и утром 1 мая на выезде из городов, вечером 3 мая в обратную сторону, вечером 8 и утром 9 мая из городов, а также вечером 11 мая при возвращении.

"Автодор" призвал водителей заранее проверить и при необходимости пополнить баланс транспондера, составить план остановок на маршруте при дальней поездке, перепроверить точки для отдыха и заправки.

В России началась сокращенная рабочая неделя, которая продлится всего 4 дня. Россияне будут работать с 27 по 30 апреля в связи с тем, что Праздник Весны и Труда в этом году выпадает на пятницу.

В предстоящем мае граждан ждет 19 рабочих и 12 выходных дней при пятидневной рабочей неделе.

Читайте также


транспорт

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика