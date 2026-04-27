27 апреля, 09:48

Экономика

Силуанов анонсировал новый вид казначейского кредита для регионов

В России запустят новый вид казначейского кредита, чтобы российские субъекты смогли покрыть кассовые разрывы в течение месяца. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании.

По его словам, в России сложилась непростая ситуация с региональными бюджетами. За прошлый год общий дефицит бюджетов российских субъектов вырос с 200–300 миллиардов рублей до 1,5 триллиона. При этом общий объем госдолга регионов РФ составил 3,5 триллиона рублей.

"Наибольший дефицит, мы видим, что возник именно в регионах-донорах в связи с более низкими показателями поступления налога на прибыль. Если говорить из общего объема дефицита бюджета (это. – Прим. ред.) 1,2 триллиона рублей", – цитирует его ТАСС.

В частности, Минфин отмечает риски у региональных бюджетов и в текущем году. По итогам 2026 года их общий дефицит ожидается на уровне чуть более 1,9 триллиона рублей, резюмировал Силуанов.

Ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявлял, что в экономике России сложилась непростая ситуация по целому ряду факторов. Это произошло из-за дефицита ресурсов и нехватки кадров. Кроме того, экономическому развитию мешают медленные структурные изменения и внедрение технологий. Вместе с тем Орешкин отказался связывать непростую экономическую ситуацию с интернет-ограничениями.

экономика регионы

