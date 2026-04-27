27 апреля, 09:25

Город

Соцучреждения Москвы изменят график работы в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Режим работы социальных учреждений в Москве изменится во время майских праздников, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы постарались сделать график работы социальных учреждений максимально удобным для жителей Москвы", – добавила она.

В частности, центры государственных услуг продолжат работать по обычному расписанию, кроме 1 и 9 мая. Взрослые и детские поликлиники в праздничные дни будут принимать пациентов в сокращенном режиме, но с присутствием дежурных врачей. Свой график сохранят и молочно-раздаточные пункты.

"Экстренные службы, телефоны психологической помощи останутся на связи круглосуточно", – отметила заммэра.

1 и 9 мая взрослые поликлиники будут работать с 09:00 до 16:00, 2 и 11 мая – с 09:00 до 18:00, а 3 и 10 мая – с 09:00 до 16:00. Медицинские учреждения для детей 1, 3, 9 и 10 мая будут оказывать помощь на дому с 09:00 до 15:00, вызвать специалиста можно по телефону 122. 2 и 11 мая врачи примут пациентов в поликлиниках с 09:00 до 15:00. В этот же период будут осуществляться выезды на дом.

График работы взрослых и детских травматологических пунктов останется прежним, как и график молочно-раздаточных пунктов, последние работают с 06:30 до 15:00. Посетить дежурные аптеки можно будет круглосуточно во все праздничные дни.

Школы и колледжи столицы будут закрыты 1 и 11 мая, а с графиком работы центров допобразования можно ознакомиться на сайтах соответствующих организаций. 1, 9 и 11 мая будет выходной у центров московского долголетия, в остальное время они продолжат работать как обычно – в воскресенье только флагманские центры, а в субботу все остальные.

Получить круглосуточную психологическую поддержку можно по телефону 051 или 8 (495) 051.

Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей не будет работать 9, 10 и 11 мая. В другие даты он примет посетителей как и прежде – без выходных с 09:00 до 21:00. Также на майских праздниках закроются центры занятости населения "Моя работа" и "Моя карьера", центр "Профессии будущего", семейные центры и реабилитационные учреждения.

При этом большая часть государственных ветеринарных клиник во время майских праздников будет работать без изменений, так же как и контакт-центр госветслужбы, служба ветеринарной помощи на дому и Мосветстанция.

Все столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 мая, не считая № 1 и № 4 – они закроются лишь 1 и 9 мая. Также в эти даты будут закрыты офисы ЗАГС в центрах "Мои документы". 30 апреля и 8 мая все ЗАГСы будут работать в режиме сокращенного рабочего дня с 09:00 до 17:00. При этом подать заявление о заключении брака можно в любое время онлайн на портале "Госуслуги" и mos.ru.

Впереди у москвичей короткая рабочая неделя перед майскими праздниками. С 27 по 30 апреля будет всего четыре рабочих дня. При этом в мае россиян ожидают 19 рабочих и 12 выходных дней. На этот месяц выпадают два нерабочих праздничных дня: 1 мая – Праздник Весны и Труда, а также 9 мая – День Победы.

