Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 09:12

Транспорт

В майские выходные в Москве назначат почти 50 дополнительных пригородных поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) и Московская железная дорога (МЖД) назначат дополнительные поезда и внесут изменения в график движения на майских праздниках. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

С 30 апреля по 8 мая пригородные поезда Московского транспортного узла будут следовать по расписанию пятницы, 1, 2, 9 и 10 мая – по расписанию субботы, 3 и 11 мая – по расписанию воскресенья, а 4 и 12 мая – по расписанию понедельника.

Также на период праздников на пути выйдут почти 50 дополнительных поездов. Составы № 7012/7011/7021 Москва – Муравьево, № 7024/7018/7017 Муравьево – Москва, № 7031 Москва (Курский вокзал) – Тула-1 и № 7032 Тула-1 – Москва (Курский вокзал) будут курсировать 1, 2, 3, 9, 10 и 11 мая.

Поезд № 7021 Рязань-1 – Москва (Казанский вокзал) выйдет на маршрут 4 и 12 мая, № 7083/7084 Москва (Площадь Трех Вокзалов) – Владимир – 1, 3, 10 и 11 мая, № 7103/7104 Железнодорожная – Москва (Площадь Трех Вокзалов) – 1, 3, 10 и 11 мая, № 7079/7080 Владимир – Москва (Площадь Трех Вокзалов) – 1, 2, 9 и 11 мая, № 7007/7008 Москва (Киевский вокзал) – Калуга-1 – 2 и 9 мая, № 7023/7024 Калуга-1 – Москва (Киевский вокзал) – 30 апреля, 2 и 9 мая, № 7184 Нара – Москва (Киевский вокзал) – 2 и 9 мая.

При этом 30 апреля и 8 мая вместо экспресса № 7191 Москва – Малоярославец будет следовать фирменный экспресс № 7093 Москва – Калуга-1. Время его отправления назначено на 20:35. Билеты на поезд продаются с указанием места.

С 30 апреля также увеличат число поездов, передвигающихся между Россией и Белоруссией. С 1 мая запустят движение дополнительных составов по маршруту Смоленск – Витебск – Смоленск, с 30 апреля – Смоленск – Орша – Смоленск. Кроме того, в майские праздники дополнительные поезда будут курсировать между Смоленском и Витебском.

Вместе с тем будет восстановлено движение поездов летнего периода. Состав № 6343 Москва (Киевский вокзал) – Малоярославец запустят по пятницам, № 6772, 6776, 6773, 6775 Калуга-1 – Ферзиково – по выходным дням, № 7084 Москва (Площадь Трех Вокзалов) – Владимир – по субботам, № 7103 Железнодорожная – Москва (Площадь Трех Вокзалов) – по субботам, № 7051 Рязань-2 – Москва (Казанский вокзал) – по воскресеньям.

Подробная информация будет доступна в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК" и на официальном сайте компании.

Ранее сообщалось, что график движения поездов на МЦД-2 изменится 1–3 мая. В частности, на Рижском направлении на участке Площадь трех вокзалов – Тушинская в указанные даты ожидание составов увеличится до 1 часа 20 минут, а на участке Тушинская – Нахабино – до 1 часа.

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика