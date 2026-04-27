27 апреля, 01:33

Политика

Обама осудил политическое насилие после стрельбы на мероприятии с Трампом

Фото: AP Photo/Erin Hooley

Бывший президент США Барак Обама осудил политическое насилие после стрельбы на приеме ассоциации корреспондентов Белого дома с участием действующего лидера США Дональда Трампа.

"Хотя у нас пока нет подробностей о мотивах стрельбы, произошедшей прошлой ночью на ужине корреспондентов Белого дома, на всех нас лежит обязанность отвергнуть мысль о том, что насилию есть место в нашей демократии", – написал Обама в соцсети X.

Он также поблагодарил сотрудников Секретной службы США за их работу и выразил надежду, что с агентом, в которого стреляли, все будет в порядке.

Инцидент со стрельбой случился в отеле Washington Hilton, где проходил ужин ассоциации корреспондентов Белого дома. В какой-то момент участники мероприятия услышали звуки выстрелов. После этого агенты Секретной службы срочно эвакуировали Трампа, его жену Меланию и прочих чиновников из зала.

Спустя некоторое время силовики задержали вооруженного мужчину, открывшего стрельбу. Выяснилось, что злоумышленник находился в том же здании отеля, что и Трамп, однако он не смог попасть в комнату, где проходило само мероприятие. По данным СМИ, никто из присутствовавших не пострадал.

Задержанный был вооружен дробовиком и собирался пробиться на мероприятие через охрану. Он выстрелил в одного из сотрудников Секретной службы, однако тот не пострадал благодаря защитному снаряжению.

Позже журналисты выяснили имя подозреваемого – им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен. Трамп опубликовал фото задержанного, а также записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как стрелок пробегает мимо охраны.

