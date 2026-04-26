26 апреля, 14:13

Песков заявил, что Киев должен набраться политической воли для принятия решений

Москва неоднократно говорила о том, чтобы в Киеве набрались воли и приняли решения, необходимые для выхода на договоренности. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в комментарии журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.

"Дальше будет хуже. Дальше нужно будет принимать еще более болезненные решения. И они (украинские власти. – Прим. ред.) это начинают понимать, отсюда истерика", – сказал политик.

Ранее Песков уточнил, что Владимир Путин готов встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, но такие переговоры должны быть результативными и проходить на этапе финализации соглашений.

При этом победа России в конфликте на Украине уже очевидна для всех, в связи с чем Киев уже начал размышлять над тем, как "оформлять" эту ситуацию, сообщил российский лидер.

