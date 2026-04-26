Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 апреля, 13:01

Политика

Песков назвал Россию неотъемлемой частью Европы

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Россия является неотъемлемой частью Европы. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналисту Павлу Зарубину.

"Россия не может быть главной угрозой для Европы, потому что Россия, кто бы что бы ни говорил, она, будучи евразийской страной, все-таки это неотъемлемая составляющая часть Европы", – сказал политик.

Он уточнил, что нынешняя плеяда европейских политиков в качестве главного ориентира выбирает линию тотальной русофобии, однако провозглашение РФ главной угрозой для Европы – неразумно. В то же время Европе вряд ли удастся списать все внутренние проблемы на Россию, подчеркнул Песков.

При этом европейская архитектура безопасности немыслима без учета интересов и участия РФ, указал пресс-секретарь российского лидера.

"Очевидно, что им (нынешним европейским политикам. – Прим. ред.) придется уступить свое место другим политическим силам. А вот какие это будут политические силы? Германия – крупнейшая европейская держава с мощнейшей экономикой и очень дисциплинированным обществом. В какую сторону это все пойдет, я бы не взялся говорить сейчас", – добавил он.

Песков также сказал, что в Европе усугубляется кризис, в том числе экономический, экзистенциальный, в области безопасности, а главное – в понимании себя и собственных ориентиров.

Ранее представитель Кремля предостерег Германию, объявившую о планах создать самую сильную армию в Европе к 2039 году, от возвращения туда, где она уже была несколько раз. Так он прокомментировал принимаемые ФРГ стратегии, в которых РФ названа "главной угрозой".

Читайте также


властьполитика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика