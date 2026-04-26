Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 апреля, 06:57

Политика

Трамп заявил, что открывший стрельбу в отеле Вашингтона действовал в одиночку

Фото: whitehouse.gov

Открывший стрельбу во время приема ассоциации корреспондентов при Белом доме в отеле Washington Hilton, вероятно, действовал в одиночку. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Он добавил, что подозреваемый при этом имел при себе сразу несколько единиц оружия.

"Это было, в некотором роде, очень красиво – видеть, как человек бросается на контрольно-пропускной пункт с несколькими единицами оружия, и как его нейтрализуют очень храбрые сотрудники Секретной службы", – отметил Трамп.

Президент США усомнился, что этот инцидент может иметь какое-либо отношение к ситуации в Иране. Трамп допустил, что именно он являлся главной целью стрелка, и заявил, что его профессия очень опасна.

"Никто мне не говорил, что это такая опасная профессия. Если бы Марко (Рубио, госсекретарь США. – Прим. ред.) меня предупредил, может быть, я бы и не баллотировался", – пошутил Трамп.

В свою очередь, генпрокурор округа Колумбия Жанин Пирро заявила, что подозреваемому стрелку предъявлены обвинения по двум пунктам: использование огнестрельного оружия для совершения насильственного преступления и нападение на федерального агента с использованием опасного оружия. Задержанный предстанет перед судом 27 апреля.

Инцидент со стрельбой произошел в отеле Washington Hilton, где проходил ужин ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Трампа. В какой-то момент участники мероприятия услышали звуки выстрелов. После этого агенты Секретной службы срочно эвакуировали Трампа, его жену Меланию и прочих чиновников из зала.

Спустя некоторое время силовики задержали вооруженного мужчину, открывшего стрельбу. Выяснилось, что злоумышленник находился в том же здании отеля, что и Трамп, однако он не смог попасть в комнату, где проходило само мероприятие. По данным СМИ, никто из присутствовавших не пострадал.

Задержанный был вооружен дробовиком и собирался пробиться на мероприятие через охрану. Он выстрелил в одного из сотрудников Секретной службы, однако тот не пострадал благодаря защитному снаряжению.

Позже журналисты выяснили имя подозреваемого – им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен. Трамп опубликовал фото задержанного, а также записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как стрелок пробегает мимо охраны.

Читайте также


политикапроисшествияза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика