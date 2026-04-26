26 апреля, 06:32

Происшествия

Трамп показал фото подозреваемого в стрельбе в отеле Вашингтона

Фото: truthsocial.com/Donald J. Trump

Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social фото подозреваемого в стрельбе в отеле Washington Hilton, где проходил ужин ассоциации корреспондентов Белого дома.

Трамп также опубликовал фрагмент записи с камер видеонаблюдения, на котором видно, как злоумышленник пробегает мимо охраны мероприятия.

Видео: truthsocial.com/Donald J. Trump

Звуки выстрелов прозвучали в отеле Washington Hilton, где проходил ужин ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Трампа. В связи с этим президента, его супругу Меланию Трамп и других чиновников срочно эвакуировали.

Позже сотрудники Секретной службы США задержали вооруженного мужчину, открывшего стрельбу. Он находился в том же здании отеля, что и Трамп, однако он не смог попасть в комнату, где проходило мероприятие.

Подозреваемый в стрельбе получил ранение во время задержания. По данным СМИ, он был вооружен дробовиком и собирался пробиться на мероприятие через охрану. Он выстрелил в одного из сотрудников Секретной службы, однако тот не пострадал благодаря защитному снаряжению.

Как выяснили журналисты, подозреваемым стрелком оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен. В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют его мотивы.

происшествияза рубежом

