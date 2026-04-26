26 апреля, 04:08

Стрелявший на приеме с участием Трампа задержан

Фото: AP Photo/Tom Brenner

Сотрудники Секретной службы США задержали вооруженного мужчину, открывшего стрельбу в отеле Washington Hilton, где проходил ужин ассоциации корреспондентов Белого дома с участием президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Отмечается, что злоумышленник находился в том же здании отеля, что и Трамп, однако он не смог попасть в комнату, где проходило мероприятие.

По информации CNN, в результате инцидента никто из участников мероприятия не пострадал. Служба безопасности оперативно вывела всех чиновников из зала. Также были эвакуированы постояльцы отеля.

При этом глава ассоциации корреспондентов Белого дома Вэйцзя Цзян заявила, что Трамп в скором времени вернется на сцену и мероприятие будет продолжено.

Трампа срочно эвакуировали во время ужина ассоциации корреспондентов Белого дома после странного шума в зале, похожего на выстрелы.

В зале прозвучали громкие выстрелы и взрывы, после чего началась неразбериха. Сотрудники Секретной службы США увели со сцены Трампа, его супругу Меланию, вице-президента Джей Ди Вэнса и пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

