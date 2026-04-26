26 апреля, 00:32

Происшествия

Два человека пострадали при атаке БПЛА в Севастополе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Силы ПВО продолжают отражать атаку дронов в Севастополе, уничтожив уже 43 беспилотника над морем и районами города. В результате ударов БПЛА пострадали два мирных жителя, сообщил глава города Михаил Развожаев.

"В районе проспекта Генерала Острякова осколками от сбитого БПЛА ранило парня, который находился в машине; в одном из СТ в районе Генерала Мельника молодая женщина также получила осколочное ранение", – уточнил губернатор.

Кроме того, на территории Севастополя зафиксированы различные повреждения. В частности, в районе Радиогорки было повреждено остекление в нескольких жилых домах, а в районе Учкуевки оказалась повреждена газовая труба.

Средства ПВО отражают атаку беспилотников на Севастополь с вечера 25 апреля. Местных жителей призвали покинуть открытые пространства, оставаться в безопасных местах и не подходить к окнам.

Ранее ПВО уничтожила три беспилотника над территорией Калужской области. Осколки одного из дронов при падении незначительно повредили крыши трех многоквартирных домов в Калуге.

