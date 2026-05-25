"Мосбилет" приглашает на спектакль о бродячих артистах "Белый пудель"

В сервисе "Мосбилет" доступны билеты на спектакль "Белый пудель" по одноименному рассказу Александра Куприна в Новом драматическом театре. Дети и взрослые могут увидеть историю о бродячих артистах, верности и чести.

В основе сюжета спектакля лежит реальное событие, которое произошло с Куприным летом 1903 года в крымском Мисхоре. Там писатель встретил бродячую труппу, в составе которой были старый шарманщик, мальчик-акробат Сережа и их белый пудель Арто.

Автором инсценировки стал Евгений Вихрев, а режиссером – Вячеслав Долгачев. Они выстроили два мира: честную бедность бродячих артистов и холодную сытость дачников. В спектакле зрителю представляется жизненный уклад людей из разных социальных слоев и пропасть между ними.

Роль шарманщика Мартына Лодыжкина играет Дмитрий Шиляев.

"Маленькому человеку всегда сложно сделать выбор, поделиться. Я родом из советского детства – нас воспитывали так: младшему нужно отдавать больше, а себе оставлять чуть-чуть меньше. Сцена, когда Мартын Лодыжкин делит хлеб, как раз несет в себе этот посыл", – сказал артист.

Актриса Екатерина Демакова предстает перед зрителями в образе женщины высшего круга. Ее героиня обладает статусом, деньгами и положением в обществе. Она никогда не слышала слова "нет". Роль пуделя Арто исполняет Леонид Пузиков. Он переносит на сцену лай, рык, виляние хвостом и пластику собаки.

"Я многое понял про животных еще на первом курсе института. Важно показывать не просто существо, а характер собаки, кошки или тигра. Не так важно, в кого ты перевоплощаешься, – важнее, мне кажется, как ты проявишь свою наблюдательность", – рассказал он.

