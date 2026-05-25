NYT: США и Иран достигли принципиального согласия по Ормузскому проливу

США и Иран пришли к согласию по Ормузскому проливу – СМИ

Власти США и Ирана достигли принципиального согласия по поводу открытия Ормузского пролива. Об этом пишет New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Вместе с тем детали договоренности остаются неясными, так как неизвестно, как скоро нормализуется движение судов через пролив. Также неясно, сохранит ли Тегеран контроль над проливом в результате этого соглашения.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что мирное соглашение с Ираном в целом согласовано и ожидает окончательного утверждения между сторонами переговоров.

СМИ выяснили, что проект соглашения предусматривает продление режима прекращения огня. Стороны подпишут "Меморандум о взаимопонимании", который будет действовать 60 дней и может быть продлен по взаимному согласию. В течение этого периода Ормузский пролив будет открыт без взимания пошлин, а Иран согласится очистить пролив от мин.

Между тем США будут продолжать морскую блокаду Ирана до того момента, пока сделка не будет заключена, подчеркнул Трамп. Он также призвал своих представителей не торопиться с подписанием соглашения с Ираном.

