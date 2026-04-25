Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 апреля, 15:18

Происшествия

Медпомощь потребовалась 9 гражданам после атаки БПЛА по дому в Екатеринбурге

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Медицинская помощь потребовалась 9 гражданам после атаки украинского БПЛА по жилому дому в Екатеринбурге. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"Из-за отравления продуктами горения госпитализирована одна пациентка. Травматических повреждений у людей нет", – написал он в мессенджере MAX.

Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадали 44 квартиры, из дома эвакуирован 81 человек. В настоящее время для эвакуированных жильцов развернут пункт временного размещения в школе № 10.

Эксперты уже провели оценку несущих конструкций здания. Известно, что угрозы обрушения нет. Жильцы, чьи квартиры целы, смогут вернуться в них после завершения следственных мероприятий.

О необходимости временного жилья заявила только одна семья. В настоящее время она размещена в гостинице.

В Следственном комитете России подчеркнули, что будут расследовать преступные действия украинских вооруженных формирований.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя произошедшее, сравнила методы режима президента Украины Владимира Зеленского с террористами лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.

"Соответственно, те, кто Зеленского спонсирует, – спонсоры террористов и терроризма", – приводит слова дипломата ТАСС.

Беспилотники ВСУ атаковали Екатеринбург утром 25 апреля, в результате был поврежден один из жилых домов. Спасатели эвакуировали жильцов пострадавшего дома. С людьми работают психологи и специалисты МЧС, на месте также продолжают работу все экстренные службы.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика