Новости

24 мая, 12:50

Транспорт

Ряд улиц в Хамовниках в Москве временно закрыли для проезда из-за футбольного матча

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Ряд улиц в Хамовниках в Москве временно закрыли для проезда из-за футбольного матча, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что с 08:00 по московскому времени и до окончания мероприятия нельзя проехать по съезду с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.

Помимо этого, с 19:00 автомобилисты не смогут проехать от улицы Усачева до улицы Доватора в Проектируемом проезде № 2309, на улицах Савельева и 10-летия Октября. Кроме того, от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы нельзя будет проехать по улице Доватора.

Для проезда также закрыты:

  • 3-я Фрунзенская улица, от улицы Доватора до улицы Ефремова;
  • улица Ефремова, от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой;
  • улица Трубецкая, от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта.

В переулке Хользунова, от Несвижского переулка до Комсомольского проспекта, и на дублере Комсомольского проспекта, от переулка Хользунова до дома 20, строения 1 на Комсомольском проспекте, будет закрыто движение. Также с 00:01 воскресенья, 24 мая, и до окончания мероприятия на этих участках запрещена парковка.

Ранее сообщалось, что движение по Садовому кольцу и на некоторых прилегающих к нему улицах закрыто в обоих направлениях в период с 7:00 до 18:30. В частности, до 19:30 водители не смогут проехать по проспекту Академика Сахарова на участке от улицы Садовая-Спасская до улицы Маши Порываевой, а также по улице Маши Порываевой на участке от проспекта Академика Сахарова до улицы Каланчевская.

транспортгород

