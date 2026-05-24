СК проводит проверку по факту смерти мэра Нальчика Ахохова

Следственное управление СК России по КБР организовало проверку по факту смерти главы местной администрации городского округа Нальчик, мэра города Таймураза Ахохова, сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что на место происшествия незамедлительно выехала следственная группа. Проводится комплекс проверочных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств инцидента.

"Ведется опрос родственников, коллег, а также лиц из близкого окружения умершего", – добавили в пресс-службе.

Ход и результаты проверки находятся на личном контроле руководства следственного управления.

Ахохов родился в 1971 году в Баксане. В 1995-м он отучился на социолога в Московском государственном университете имени В. М. Ломоносова, а через 8 лет – завершил обучение на юриста в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Х. М. Бербекова.

В сентябре 2006 года Ахохов стал начальником межрайонной ИФНС России № 2 по КБР, а в мае 2014 года он начал работать заместителем руководителя управления ФНС России по КБР. Через год его назначили на должность заместителя министра труда, занятости и социальной защиты КБР, а в 2018 году его назначили на почт мэра Нальчика.

24 мая стало известно, что Ахов скончался в возрасте 54 лет. У него осталась жена и трое сыновей.

