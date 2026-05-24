Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 11:30

Политика

СК проводит проверку по факту смерти мэра Нальчика Ахохова

Фото: телеграм-канал "Таймураз Ахохов"

Следственное управление СК России по КБР организовало проверку по факту смерти главы местной администрации городского округа Нальчик, мэра города Таймураза Ахохова, сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что на место происшествия незамедлительно выехала следственная группа. Проводится комплекс проверочных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств инцидента.

"Ведется опрос родственников, коллег, а также лиц из близкого окружения умершего", – добавили в пресс-службе.

Ход и результаты проверки находятся на личном контроле руководства следственного управления.

Ахохов родился в 1971 году в Баксане. В 1995-м он отучился на социолога в Московском государственном университете имени В. М. Ломоносова, а через 8 лет – завершил обучение на юриста в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Х. М. Бербекова.

В сентябре 2006 года Ахохов стал начальником межрайонной ИФНС России № 2 по КБР, а в мае 2014 года он начал работать заместителем руководителя управления ФНС России по КБР. Через год его назначили на должность заместителя министра труда, занятости и социальной защиты КБР, а в 2018 году его назначили на почт мэра Нальчика.

24 мая стало известно, что Ахов скончался в возрасте 54 лет. У него осталась жена и трое сыновей.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика