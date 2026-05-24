24 мая, 11:33

Госсекретарь США рассказал о значительном прогрессе на переговорах с Ираном

Фото: Getty Images/Anna Moneymaker

Американский госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром заявил о серьезном прогрессе в вопросе переговоров с Ираном. Его слова передает ТАСС.

Рубио сообщил, что в воскресенье, 24 мая, ожидаются новости по этому вопросу в поводу. Агентство Fars со ссылкой на проект соглашения между Ираном и США уточняет, что Исламская Республика не брала на себя обязательств по вопросам ядерной программы.

Предварительно, данная тема будет обсуждаться на протяжении 60 дней после подписания меморандума. Издание также называет "абсолютно необоснованными" заявления американских СМИ о том, что Иран обязался уменьшать связанные с ядерной программой запасы и закрывать соответствующие объекты.

Кроме того, как утверждает агентство Tasnim, благодаря достижению соглашения боевые действия между сторонами будут завершены "на всех фронтах", в том числе в Ливане. США также обязуются на время переговоров снять ограничения на торговлю иранской нефтью.

Помимо этого, было указано на необходимость разморозки части активов Ирана в качестве первого шага к сделке, учитывая "предыдущий негативный опыт нарушения другой стороной обязательств по разморозке активов".

Также журналисты заявляют, что ситуация в Ормузском проливе "не вернется к довоенному состоянию", несмотря на договоренности США и Исламской Республики. Судоходство на этой территории будет зависеть от выполнения Штатами обязательств по меморандуму в случае его подписания, добавляет издание.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что мирное соглашение с Ираном в целом согласовано и ожидает окончательного утверждения между сторонами переговоров. Американский лидер также пообещал, что Ормузский пролив вновь будет открыт.

По информации СМИ, проект мирного соглашения предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней. В течение этого периода Ормузский пролив будет открыт без взимания пошлин, а Иран согласится очистить пролив от мин. В обмен на это США снимут блокаду с иранских портов и предоставят некоторые исключения из санкций, чтобы позволить Ирану свободно продавать нефть.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

