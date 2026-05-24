ПВО уничтожила за ночь 33 беспилотника над регионами России

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дроны противника были сбиты в Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тверской областях, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

Ранее украинские беспилотники атаковали инфраструктуру в Камешковском округе Владимирской области, в результате чего там произошел пожар площадью около 800 квадратных метров. Пострадавших при воздушной атаке не выявили.

Кроме того, не менее 10 украинских БПЛА атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, которая входит в состав атомных станций "Росатома". В результате оказались повреждены 8 автобусов, которые перевозят персонал ЗАЭС. Однако из-за случившегося никто не пострадал.