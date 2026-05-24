Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 00:53

Политика

Президент Чехии предложил отключить Россию от интернета

Фото: AP Photo/Darko Bandic

Президент Чехии Петр Павел предложил НАТО "отключить" Россию от глобального интернета. Об этом он заявил в интервью изданию The Guardian.

Чешский лидер заявил, что НАТО необходимо применить ассиметриченые меры в ответ на "проверки Россией решимости Альянса на восточном фланге".

"Например, отключение интернета или спутниковой связи – вы видели, какую роль сыграла система Starlink на поле боя, – или отключение российских банков от финансовой системы", – добавил Павел.

Он не уточнил, какими именно средствами НАТО сможет сделать это. Однако таким образом Альянс покажет Москве свою решительность, отметил президент Чехии.

Ранее СМИ сообщали, что военнослужащие НАТО оказались в Лондоне на заброшенной платформе станции Чаринг-Кросс. Они спустились туда для тренировочной операции по нанесению "глубоких ударов" по территории России в случае ее нападения на государства Альянса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что западные страны рассматривают сценарий нападения на Россию. Как напомнил министр, перед Второй мировой войной Третий рейх объединил почти всю Европу.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика