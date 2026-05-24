Президент Чехии предложил отключить Россию от интернета

Президент Чехии Петр Павел предложил НАТО "отключить" Россию от глобального интернета. Об этом он заявил в интервью изданию The Guardian.

Чешский лидер заявил, что НАТО необходимо применить ассиметриченые меры в ответ на "проверки Россией решимости Альянса на восточном фланге".

"Например, отключение интернета или спутниковой связи – вы видели, какую роль сыграла система Starlink на поле боя, – или отключение российских банков от финансовой системы", – добавил Павел.

Он не уточнил, какими именно средствами НАТО сможет сделать это. Однако таким образом Альянс покажет Москве свою решительность, отметил президент Чехии.

Ранее СМИ сообщали, что военнослужащие НАТО оказались в Лондоне на заброшенной платформе станции Чаринг-Кросс. Они спустились туда для тренировочной операции по нанесению "глубоких ударов" по территории России в случае ее нападения на государства Альянса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что западные страны рассматривают сценарий нападения на Россию. Как напомнил министр, перед Второй мировой войной Третий рейх объединил почти всю Европу.