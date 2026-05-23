Москвичей призвали пересесть на метро из-за перекрытий 24 мая

Жителям Москвы рекомендовано пересесть на метро из-за временных перекрытий на Садовом кольце в воскресенье, 24 мая. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Там напомнили, что ограничения движения связаны с проведением Московского весеннего велофестиваля и велогонки "Садовое кольцо".

Кроме того, нельзя будет проехать по улице Спасской, проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. К ряду городских объектов закроют проезд с Садового кольца. Также в районе ограничений запретят парковку.

Маршрут велофестиваля пройдет от проспекта Академика Сахарова и пройдет до Садовому кольцу. Дептранс рекомендовал участникам для безопасности использовать велошлем, перчатки, защиту для локтей и коленей.

