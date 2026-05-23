РИА Новости: ребенок упал в люк фонтана на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал Mash

Ребенок упал в люк фонтана на Симферопольском бульваре на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что на данный момент несовершеннолетнему ничего не угрожает. Предварительно, люк открыли дети во время игры.

Ранее двухлетний мальчик провалился в открытый коллектор в Каменске-Уральском Свердловской области. Ребенок получил телесные повреждения и был отправлен в больницу.

После медосмотра его родители отказались от госпитализации. Областная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

