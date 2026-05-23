Число погибших при атаке украинских БПЛА на колледж в ЛНР выросло до 18

Количество погибших при атаке украинских БПЛА на колледж в Старобельске в ЛНР увеличилось до 18 человек после того, как спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося здания тела 6 детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Кроме того, пострадали 42 человека. Предварительно, под завалами еще могут оставаться трое детей.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк, чьи слова передает ТАСС, заявила, что министерство здравоохранения республики может доставить санавиацией в федеральные учреждения здравоохранения двух пострадавших детей.

Помимо этого, она пообещала, что семьи, дети которых погибли или оказались ранены при ударе ВСУ по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педуниверситета, получат компенсацию. По словам Швенк, с 22 мая ей поступило уже 18 заявок от родственников студентов обрушившегося учреждения.

Кроме того, как сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ, студенты Старобельского профессионального колледжа и Старобельского филиала Луганского государственного педагогического университета, которым еще не исполнилось 18 лет, будут направлены на отдых и лечение в подведомственные министерству детские центры.

В ведомстве указали, что путевки будут выделены по поручению главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова. Также студентов, которые жили в общежитии колледжа, отправят к местам их постоянного проживания. Более того, в связи с произошедшим с 22 мая всех детей перевели на дистанционный формат обучения.

"Совместно с регионом-шефом, Карачаево-Черкесией, прорабатывается восстановление поврежденной инфраструктуры образовательных учреждений", – добавили в министерстве.

Между тем уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в мессенджере MAX сослалась на слова выживших в Старобельске студентов, которые рассказали, что БПЛА долго кружили над зданием, а после прицельно ударили по общежитию.

"Враг целенаправленно бьет по самым беззащитным – по мирному населению. <...> И это был не один удар и не два, а очень много", – добавила омбудсмен.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР 22 мая. В тот момент в здании находилось 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

После произошедшего был введен режим ЧС регионального характера. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил атаку ВСУ на колледж в ЛНР, назвав ее чудовищным преступлением украинских властей. Представитель Кремля подчеркнул, что все ответственные обязаны понести наказание за произошедшее. Владимир Путин приказал Минобороны РФ представить предложения по ответу на удар ВСУ по Старобельску.

