Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский

Временные ограничения на прилет и вылет судов введены в аэропорту Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

По данным ведомства, данные меры нужны для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Ранее временные ограничения были сняты в аэропорту Шереметьево. Воздушная гавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения также вводились в аэропорту Домодедово. В связи с этим пассажиров предупреждали о возможных изменениях в графике вылета и прилета авиарейсов.

