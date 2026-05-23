Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию

Временные ограничения на полеты введены в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Такие же ограничения были введены в аэропорту Домодедово. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании авиарейсов.

Вечером 22 мая ограничения на полеты действовали во всех столичных аэропортах на фоне попытки атаки БПЛА на Москву. Спустя некоторое время меры безопасности отменили.