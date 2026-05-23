ВСУ атаковали школу и администрацию Энергодара

Фото: 123RF/aapsky

Украинские войска в течение 22 мая нанесли удары по школе и зданию администрации Энергодара в Запорожской области. Об этом сообщает глава города Максим Пухов.

ВСУ также атаковали входную группу многоквартирного дома на улице Курчатова, вышки сотовой связи и несколько автомобилей. Кроме того, под постоянными атаками находится одна из транспортных артерий, ведущих в Энергодар.

В результате отражения воздушной атаки никто из местных жителей не пострадал. Пухов призвал граждан быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности.

Этой ночью ВСУ ударили по движущемуся автомобилю в Стародубском округе Брянской области, в результате чего погиб мирный житель. Власти региона пообещали оказать необходимую помощь семье погибшего.

Еще два человека пострадали во время атаки БПЛА в Новороссийске, их обоих госпитализировали. Кроме того, возгорание произошло на территории нефтебазы в Новороссийске при падении обломков дрона.