23 мая, 00:30
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Жуковский
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в аэропорту Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
В данный момент аэропорт восстанавливает график полетов. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Временные ограничения были объявлены в аэропортах Жуковский, Внуково, Домодедово и Шереметьево вечером 22 мая на фоне очередной попытки атаки БПЛА на столичный регион. При этом в последних трех аэропортах меры безопасности продолжают действовать.
Из-за этого, в частности, пять самолетов не смогли совершить посадку в аэропорту Шереметьево. Речь идет о рейсах из Казани, Волгограда, Антальи, Нальчика и Хургады. Все пять самолетов временно сели на запасных аэродромах.