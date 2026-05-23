Собянин: еще два беспилотника сбито на подлете к столице

Фото: министерство обороны РФ

Еще два беспилотника были уничтожены на подлете к Москве средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, к месту падения обломков дронов уже прибыли специалисты экстренных служб.

Ранее средства ПВО перехватили еще один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. С вечера 22 мая в столичном регионе было уничтожено уже десять вражеских дронов.

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский введены временные ограничения – авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.