23 мая, 00:17Мэр Москвы
Собянин: еще два беспилотника сбито на подлете к столице
Еще два беспилотника были уничтожены на подлете к Москве средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
По словам градоначальника, к месту падения обломков дронов уже прибыли специалисты экстренных служб.
Ранее средства ПВО перехватили еще один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. С вечера 22 мая в столичном регионе было уничтожено уже десять вражеских дронов.
В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский введены временные ограничения – авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.