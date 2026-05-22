22 мая, 22:53Мэр Москвы
Собянин: Отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще два украинских беспилотника на подлете к столице в пятницу, 22 мая. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.
На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
Ранее украинские дроны атаковали Москву в четверг, 21 мая. Тогда аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Позже меры отменили в Шереметьево, а затем и в остальных авиагаванях.
Также временно не было движения автотранспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Спустя время ограничения сняли.