22 мая, 21:08

Общество

Жара в Москве не смогла побить температурный рекорд в свой последний день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Суточный температурный рекорд так и не был побит в последний день аномальной жары в Москве в пятницу, 22 мая. Об этом заявили в Гидрометцентре РФ.

Там напомнили, что наиболее высокую температуру 22 мая синоптики зафиксировали в 1897 году. Тогда она составила 30,5 градуса. Сейчас же столбики термометров поднимались до плюс 29 градусов днем, а к вечеру начали опускаться.

Однако на текущей неделе были установлены три суточных рекорда. 19 мая на метеостанции ВДНХ зафиксировали плюс 30,3 градуса. Это на 0,1 градуса больше предыдущего рекорда 1979 года.

20-го числа столбики термометров достигли 30,1 градуса. Таким образом, был побит рекорд 1897 года, когда температура поднималась до 29,7 градуса.

21 мая температура составила 30,4 градуса, что побило рекорд 12-летней давности. Тогда столбики термометров находились на отметке 29,2 градуса.

По прогнозам синоптиков, в течение ближайших суток через Центральную Россию начнет перемещаться холодный атмосферный фронт циклона с центром над севером европейской территории страны. Это может стать причиной дождей с грозами и сильного ветра с порывами до 18–23 метров в секунду.

Ранее жителей столицы предупредили об увеличении количества смерчей и ураганов в городе в ближайшие десятилетия. Это связано с климатическими и урбанистическими изменениями. Перенаправлять и усиливать воздушные потоки могут высотные здания.

обществопогодагород

