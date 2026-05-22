Пожар в ресторане на Большой Никитской улице в Москве ликвидирован

Пожар в ресторане на Большой Никитской улице в центре столицы ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Там уточнили, что посетители заведения эвакуировались самостоятельно еще до прибытия огнеборцев. В результате происшествия никто не пострадал.

О пожаре по адресу Большая Никитская, 19/15, стало известно вечером 22 мая. В здании загорелась вытяжка.

По данным СМИ, в тушении возгорания приняли участие не менее восьми пожарных расчетов. При этом соседние заведения работали в обычном режиме.

