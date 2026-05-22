51 человек эвакуирован при пожаре в жилом доме в Балашихе

Более 50 человек эвакуированы при пожаре в жилом доме в Балашихе, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС России.

По данным ведомства, возгорание зарегистрировали по адресу улица Строителей, дом 1. Подразделения Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона незамедлительно выехали на место ЧП. По прибытии наблюдалось сильное задымление из окон и балконов на 19-м этаже. Специалисты были направлены на разведку очага пожара и поиск пострадавших.

Позднее пожар удалось локализовать на площади 40 квадратных метров. Звеньями газодымозащитной службы были спасены трое взрослых и один ребенок. Всего силами пожарно-спасательных подразделений эвакуировали 51 человека, в том числе 10 детей. Для тушения огня привлекли 51 человека и 16 единиц техники.

Тем временем в Москве вспыхнул пожар в ресторане на Большой Никитской улице. В помещении загорелась вытяжка. К ликвидации возгорания были привлечены не менее 8 пожарных расчетов. Посетители смогли самостоятельно эвакуироваться, информация о пострадавших не поступала. При этом соседние здания работают штатно.