22 мая, 15:45

Россия запросила экстренное заседание СБ ООН в связи с ударом по Старобельску

Фото: depositphotos/ognjen1234

Россия потребовала проведения срочного заседания Совета безопасности ООН из-за преднамеренного обстрела студенческого общежития в Старобельске украинской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь постпреда РФ при ООН Евгений Успенский.

Учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа подверглись атаке со стороны украинских сил утром 22 мая. В результате инцидента пострадали 39 человек, четыре из которых погибли.

На момент обстрела в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник. СМИ писали, что около 10 студентов и преподавателей могли оказаться под завалами. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявлял, что их число может достигать 18.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. Россия намерена привлечь к инциденту внимание международного сообщества, в том числе через ООН и ОБСЕ.

