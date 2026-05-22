22 мая, 15:34

Происшествия

В Южной Осетии ищут упавшую в реку россиянку

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Южная Осетия"

В Южной Осетии оперативные службы ведут поиски россиянки, которая упала в реку Лиахва в Дзауском районе, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Обстоятельства инцидента не раскрываются, однако известно, что речь идет о женщине 1974 года рождения. В настоящий момент около 100 сотрудников республиканских МЧС и МВД прочесывают местность вдоль берега Лиахвы от места падения до микрорайона ЦАРЗ в Цхинвале.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев лично контролирует процесс поисков, получая информацию в оперативном порядке.

Глава югоосетинской делегации в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) Егор Кочиев рассказал ТАСС, что женщину могло унести на территорию Грузии.

"Югоосетинская сторона через горячую линию обратилась к грузинской стороне оказать помощь в поиске упавшей в реку женщины на территории Грузии", – заявил он.

Ранее 7-летний мальчик утонул в подмосковных Мытищах, упав с пирса в реку Клязьму. Отмечается, что ребенок находился под присмотром родственника. Позднее его тело обнаружили на улице Речной проезд в Пироговском микрорайоне.

