22 мая, 15:36

Россияне пострадали от слезоточивого газа на концерте Рикки Мартина в Черногории

Фото: телеграм-канал SHOT

10 граждан РФ пострадали из-за распыления слезоточивого газа на концерте пуэрто-риканского поп-музыканта Рикки Мартина (настоящее имя – Энрике Мартин Моралес) в столице Черногории. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел вечером 21 мая. Неизвестный распылил слезоточивый газ, из-за чего люди, находившиеся в зале, ощутили резь и жжение в глазах. Также у них начался сильный кашель и выступили слезы. В результате слушатели в панике стали выбегать из помещения, чем спровоцировали массовую давку.

Некоторые пострадавшие были госпитализированы. Организаторы на определенное время остановили концерт из соображений безопасности, но спустя время выступление было продолжено. К тому моменту зал наполовину опустел, поэтому артист завершал свое выступление перед полупустыми трибунами.

Ранее певица Алсу вынужденно прервала свое выступление в концертном зале "Москва" из-за зрителя, которому стало плохо. Во время дуэта с певицей Евой Власовой зрители с балкона кричали: "Нужен врач!" Они привлекали внимание артистов. Алсу, узнав, что случилось, позвала помощь зрителю с плохим самочувствием.

происшествияшоу-бизнес

закрыть
