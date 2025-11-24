Певица Алсу прервала выступление в концертном зале "Москва"

Фото: ТАСС/"Бизнес Online"/Сергей Елагин

Певица Алсу вынужденно прервала свое выступление в концертном зале "Москва" 22 ноября из-за зрителя, которому стало плохо, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Во время дуэта с певицей Евой Власовой зрители с балкона кричали: "Нужен врач!" – и привлекали внимание артистов. Алсу прервала выступление и, узнав, что случилось, позвала помощь зрителю с плохим самочувствием.

Ранее певица в своем блоге поделилась позицией относительно супружеских измен. Она заявила, что не понимает попытки оправдать неверность инстинктами.

Алсу раскритиковала распространенную, по ее мнению, ситуацию, когда мужчины объясняют измены биологическими потребностями, в то время как от женщин ожидают терпимости.