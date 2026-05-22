Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 15:12

Общество

ВОЗ сообщила о 177 случаях смерти от лихорадки Эбола

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 177 случаях смерти от лихорадки Эбола. Об этом в соцсети Х написал глава международной структуры Тедрос Адан Гебрейесус.

Он добавил, что сейчас ВОЗ также располагает данными о 750 предполагаемых случаях заражения в Демократической Республике Конго (ДРК), однако официально подтверждено 82 случая заболевания и 7 летальных исходов.

Гебрейесус также подчеркнул, что ситуация с распространением лихорадки в ДРК "вызывает серьезную обеспокоенность", но обстановка в Уганде остается стабильной. В настоящий момент известно о двух подтвержденных случаях заражения и одном летальном исходе.

Первые сигналы из провинции Итури, которая стала эпицентром вспышки Эболы, поступили 5 мая. Позднее Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию лихорадки в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко исключил риск распространения заболевания в России. Тем не менее МИД РФ выразил обеспокоенность ситуацией. Для проведения эпидрасследования в регион была отправлена группа специалистов Роспотребнадзора.

Читайте также


обществоза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика