Фото: ТАСС/EPA/VITALII NOSACH

Вооруженные силы Украины уходят от тактики "войны на истощение" с Россией, сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал главкома ВСУ Александра Сырского.

Он добавил, что Киев пытается перейти к асимметричной стратегии. В частности, основными задачами ВСУ являются остановка продвижения Вооруженных сил России, контратаки и удары по тыловым зонам.

Ранее СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский утратил интерес к текущим событиям на фронте, из-за чего главком ВСУ уже около двух месяцев не может добиться аудиенции украинского лидера.

Утверждалось, что все внимание Зеленского сконцентрировано на главе Генштаба армии Андрее Гнатове и министре обороны Украины Михаиле Федорове. Это связано с планами Киева "обогатиться на коррупционных схемах по продаже вооружения странам Ближнего Востока и проектах по дальнейшей цифровизации в ВСУ".

