22 мая, 11:08

Происшествия

Минздрав РФ организовал телемедицинские консультации по пострадавшим в Старобельске

Фото: MAX/"Леонид Пасечник"

Телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров организованы по всем пострадавшим при ударе ВСУ по общежитию в Старобельске ЛНР. Об этом сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

По данным ведомства, в больницы ЛНР доставлены восемь человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. В настоящее время амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим. Однако врачи скорой помощи еще продолжают дежурить на месте происшествия в Старобельске.

В свою очередь, в пресс-службе Минпросвещения РФ сообщили об отправке в Старобельск сотрудников Федерального координационного центра МГППУ, подведомственного министерству, для оказания психологической помощи пострадавшим.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов пообещал оказать всю необходимую помощь колледжу и пострадавшим. Он уточнил, что эта атака находится в зоне постоянного внимания ведомства.

Украинские военные атаковали дронами учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР в ночь на 22 мая. Из-за этого пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа.

Глава ЛНР Леонид Пасечник уточнял, что в момент удара в учебном заведении находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет и работник. По данным СМИ, под завалами могут быть более 10 студентов и преподавателей, а по словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, – до 18 человек.

На данный момент известно, что пострадали не менее 35 граждан. Также спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего студента и спасли еще трех человек.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после данной атаки. В свою очередь, Мирошник заявил, что Москва предоставит все сведения об ударе Украины по общежитию в международные организации, в том числе ОБСЕ и Совбез ООН.

Сюжет: Удар ВСУ по колледжу в ЛНР
