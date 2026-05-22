Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 10:38

Наука

На Солнце зафиксировали увеличение активности

Фото: depositphotos/KrisCole

На Солнце начала возрастать активность из-за приближающихся к видимой стороне звезды крупных пятен, которые уже начали влиять на космическую погоду. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Согласно прогнозам, эти пятна появятся на видимой части звезды в течение 1–2 дней. При этом вспышки, происходящие высоко в короне, уже начинают проявляться на горизонте и нарушают стабильный характер активности.

В лаборатории подчеркнули, что в настоящее время ситуация не вызывает опасений, поскольку аппарат Solar Orbiter продолжает передавать информацию о распаде активных областей на обратной стороне Солнца. Тем не менее окончательные выводы можно будет сделать только после того, как эти области станут видимыми.

Сейчас геомагнитная обстановка сохраняет спокойствие. На графиках фиксируется "зеленый" уровень, заключили исследователи.

Об образовании на Солнце гигантской группы пятен, которая может стать одной из самых опасных за последние годы, стало известно 18 мая. Их активность зависит от магнитного поля звезды.

Как заявлял ученый Натан Эйсмонт, появление таких пятен необычно большого размера может представлять опасность, так как на их фоне возрастает количество магнитных бурь. Он добавил, что подобная активность представляет угрозу для технологических систем.

Луну, Юпитер и Венеру можно будет наблюдать в ближайшие три ночи

Читайте также


наука

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика