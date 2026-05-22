AP: число смертей, предположительно, от Эболы в ДРК выросло до 160

Число смертей, предположительно, от Эболы в двух провинциях Демократической Республики Конго (ДРК) выросло до 160. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

"Власти Конго сообщили в четверг (21 мая. – Прим. ред.), что в двух провинциях страны зарегистрировано 160 предполагаемых смертей и 671 предполагаемый случай заражения", – говорится в сообщении.

В свою очередь, газета Daily Monitor со ссылкой на заявление властей сообщила, что Уганда приостановила все прямые авиарейсы в ДРК из-за вспышки Эболы.

Первые сигналы из провинции Итури, которая стала эпицентром вспышки Эболы, поступили 5 мая. Позднее Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию лихорадки в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко исключил риск распространения заболевания в России. Тем не менее МИД РФ выразил обеспокоенность ситуацией. Для проведения эпидрасследования в регион была отправлена группа специалистов Роспотребнадзора.