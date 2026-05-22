Более 200 украинских БПЛА силы ПВО перехватили над регионами РФ в ночь на 22 мая

В ночь на пятницу, 22 мая, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и ликвидировали 217 вражеских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны, в частности, удалось сбить в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой и Нижегородской областей.

Вместе с тем беспилотники были перехвачены в небе над Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, а также Московским регионом и Санкт-Петербургом.

В столичном регионе за этот период было уничтожено 7 БПЛА. В работе на местах падения осколков дронов были задействованы экстренные службы.

На фоне подлетов столичные аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский объявляли о частичной приостановке деятельности. Речь шла об остановке приема и выпуска самолетов. В настоящее время все авиагавани сняли ограничения на обслуживание рейсов.