Движение транспорта из Ярославля в сторону Москвы восстановлено

В Ярославле вновь открыли перекресток Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой – движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Он уточнил, что в результате отражения атаки украинских БПЛА никто не пострадал. Местных жителей призвали не подходить к фрагментам сбитых беспилотников.

"Несмотря на то, что вся область праздновала победу "Локомотива", подразделения министерства обороны и силовые ведомства работали слаженно и качественно. Благодарю их за взаимодействие по отражению атаки и обеспечение безопасности региона", – отметил Евраев.

Движение транспорта перекрыли на выезде из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки беспилотников в ночь на 22 мая. На момент публикации в Ярославской области по-прежнему сохраняется угроза беспилотной опасности.

В столичном регионе за ночь было уничтожено семь вражеских беспилотников. На фоне очередной попытки воздушной атаки вводились ограничения на полеты в московских аэропортах, однако ближе к утру их отменили.