В Госдуму внесен законопроект о повышении страховки по долгосрочным вкладам

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении размера страхового возмещения по долгосрочным вкладам. Это следует из базы данных нижней палаты.

Инициатива призвана сделать такие инструменты привлекательнее для граждан и стимулировать приток "длинных денег" в экономику.

Законопроект увеличивает размер страхового возмещения по вкладам, открываемым на срок более 3 лет, с 1,4 до 2 миллионов рублей. До такого же уровня повышается возмещение по безотзывным сберегательным сертификатам на срок от года до 3. Для безотзывных вкладов на 3 года и более страховку ранее уже подняли до 2,8 миллиона рублей.

Кроме того, вырастет максимальный объем выплат по счетам эскроу (специальный банковский счет, на котором замораживаются денежные средства или ценные бумаги до наступления определенных условий. – Прим. ред.), открытым для купли-продажи недвижимости, расчетов по договорам долевого строительства или стройподряда, – в три раза, до 30 миллионов руб.

Премьер-министр Михаил Мишустин пояснил, что в случае банкротства банка или застройщика государство компенсирует покупателям новостроек эту сумму. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

Ранее российские банки выразили обеспокоенность тенденцией перехода части расчетов в наличные. Зампредседателя правления и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов отметил, что он переживает из-за прекращение роста доли безналичных операций. Он напомнил, что государство ведет работу по снижению доли серой экономики.