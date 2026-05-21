21 мая, 17:08

Политика

В МИД РФ указали на повышение вероятности применения ядерного оружия на Украине

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Вероятность того, что ядерное оружие может быть применено в украинском конфликте, повышается. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Грань, за которой стоит использование всех возможных видов вооружений, становится все тоньше. И поэтому это очень опасная игра даже в форме риторики. В конце концов американцы применили в Японии ядерное оружие, и Россия буквально на днях провела учения с использованием стратегического ядерного вооружения, поэтому эта система вполне готова к использованию", – цитирует Мирошника ТАСС.

По его словам, ядерное оружие может быть использовано, если возникнет угроза безопасности важным и наиболее уязвимым местам в стране.

Дипломат добавил, что рост объемов производства вооружений в европейских странах говорит о подготовке к войне с Россией. При этом соседние государства убеждают воевать с ней. Их уверяют, что никто не применит ядерное оружие. Однако при определенных обстоятельствах его могут использовать, заключил Мирошник.

Ранее Владимир Путин заявил о том, что ядерная триада должна быть надежным гарантом суверенитета Союзного государства. Особенно это актуально в условиях возникновения новых угроз и роста напряженности по всему миру. По его мнению, ядерная триада в таком случае будет поддерживать баланс сил и выполнять задачу стратегического сдерживания.

